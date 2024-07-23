Mardin'de Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonunda 31 Kişi Yakalandı

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Mardin'de düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 31 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15-21 Temmuz'da "narkotik ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele" kapsamında çalışma yapıldı.

Çalışma kapsamında yapılan aramalarda, 1 kilo 31 gram skunk, 86 gram esrar, 9 sentetik ecza ve 7 gram metamfetamin ile gümrük kaçağı 11 bin 630 paket sigara, 19 kilogram pipo tütünü, 563 litre içki, 439 emtia, 6 cep telefonu ele geçirildi, 31 şüpheli yakalandı.