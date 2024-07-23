Mardin'de Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonunda 31 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Mardin'de Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonunda 31 Kişi Yakalandı

Mardin'de gerçekleştirilen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 31 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, narkotik ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda, 1 kilo 31 gram skunk, 86 gram esrar, 9 sentetik ecza ve 7 gram metamfetamin ile gümrük kaçağı 11 bin 630 paket sigara, 19 kilogram pipo tütünü, 563 litre içki, 439 emtia ve 6 cep telefonu ele geçirildi. Toplamda 31 şüpheli gözaltına alındı.

23.07.2024 16:37
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Mardin'de düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 31 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15-21 Temmuz'da "narkotik ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele" kapsamında çalışma yapıldı.

Çalışma kapsamında yapılan aramalarda, 1 kilo 31 gram skunk, 86 gram esrar, 9 sentetik ecza ve 7 gram metamfetamin ile gümrük kaçağı 11 bin 630 paket sigara, 19 kilogram pipo tütünü, 563 litre içki, 439 emtia, 6 cep telefonu ele geçirildi, 31 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Mardin'de Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonunda 31 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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