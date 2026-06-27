Mardin'de Yangınlar Söndürüldü

Mardin'in Derik, Ömerli ve Nusaybin ilçelerinde çıkan anız, ot ve saman yangınları söndürüldü.
Derik ilçesi Ballı Mahallesi'nde anız ve ot, Ambarlı Mahallesi'nde saman, Ömerli ilçesi Fıstıklı Mahallesi'nde ot, Nusaybin ilçesi Çatalözü Mahallesi'nde ise anız yangını çıktı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangınların ardından soğutma çalışmaları yapıldı.
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