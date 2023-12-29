 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mardin'de yapılan operasyonla 9 yaşındaki çocuğun sağlığına kavuştu - Son Dakika
Üye Girişi

Mardin'de yapılan operasyonla 9 yaşındaki çocuğun sağlığına kavuştu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla, kalça çıkığı ve sağ bacak boyunda kısalık bulunan 9 yaşındaki Sakine Çolak, sağlığına kavuştu. Çolak'ın tedavisi, Nusaybin Devlet Hastanesi'nde yapılan başarılı bir ameliyatla gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Saffet Yavuz, operasyonu yapan doktor ve ekibini kutladı ve hastaların artık tedavi için başka illere sevk edilmesine gerek kalmadan kendi illerinde tedavi olabileceklerini belirtti. Başhekim Dr. Selim Ünverdi, ameliyatın başarılı geçtiğini ve hastanın sağlığına kavuştuğunu söyledi. Hastanın tedavi süreci ise yaklaşık 3 ay süreceği ve normal yürümesinin beklendiği ifade edildi.

Mardin\'de yapılan operasyonla 9 yaşındaki çocuğun sağlığına kavuştu
29.12.2023 - 17:33,
Abone Ol

Mardin'in Nusaybin ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla, kalça çıkığı ve sağ bacak boyunda kısalık bulunan 9 yaşındaki Sakine Çolak, sağlığına kavuştu.

Şırnak'ın İdil ilçesinde yaşayan Çolak, kalça ağrısı, topallama ve kalça hareketlerinde kısıtlılık nedeniyle ailesi tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Ortopedi uzmanı Dr. Abdurrahim Navat tarafından yapılan muayene ve çeşitli tetkikler sonucu hastada tedavisi gecikmiş gelişimsel kalça çıkığı, sağ bacak boyunda kısalık ve kalça yuvasında gelişme geriliği tespit edildi.

Çolak'ın, Dr. Navat ve ekibi tarafından gerçekleştirilen ve yaklaşık 7 saat süren ameliyat ile kalçası yerine yerleştirildi, kalça derinliği sağlandı ve bacak boyu eşitlendi.

İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Saffet Yavuz ise operasyonu yapan doktor Navat ve ekibini kutladı.

Yavuz, "Sağlık camiası olarak böyle başarılı operasyonların yapılması hem bizim için hem de ilimizde yaşayan halkımız açısından mutluluk ve gurur verici. Bu tarz ameliyatları yaptırmak için artık hastalarımız diğer illere sevk edilmek yerine kendi ilinde, ulaşım açısından hiç sıkıntı yaşamadan tedavisini olup eve gidebilecek. Halkımızın nitelikli sağlık hizmeti alabilmesi için Bakanlığımızın destekleri ile var gücümüzle çalışmaya devam etmekteyiz." dedi.

Başhekim Dr. Selim Ünverdi, Mardin'de ilk kez yapılan ameliyatla Sakine Çolak'ın sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğünün desteğiyle hastanelerinde özellikli ameliyat ve işlem sayısının arttığını ve başarılı operasyonlara imza attıklarını belirten Ünverdi, "İlimizde ilk defa yapılan zorlu bir ameliyattı. Ameliyat bitti ve çok güzel geçti. Bugün itibarıyla inşallah hastamızı şifa ile taburcu ediyoruz." diye konuştu.

Dr. Navat da hastanın sağ kalçasının yuvasında olmadığını, sağ alt ekstremde de kısalık olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Yaptıkları ameliyatla hastanın kalça yuvasını olması gerektiği yere tekrar yerleştirdiklerini, boyunu eşitlediklerini ve gerekli cerrahi müdahaleleri yaptıklarını anlatan Navat, şunları kaydetti:

"1,5 ay sonra ilk kontrole çağıracağız ve alçılarını çıkarmaya başlayacağız. Üç ay sonra da normal yürümesini bekliyoruz. Bu ameliyatın özelliği eklem koruyucu olması. Hastanın sağlıklı bir insan gibi hayatına devam etmesi için önemli bir ameliyattı. Ameliyat başarıyla geçti. Şimdiden geçmiş olsun diyoruz."

Sakine Çolak da sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek, daha önce yürüyemediğini, arkadaşlarıyla rahat oyun oynayamadığını belirtti.

Çolak sevincini,"İyileştiğimde tek başıma yürüyeceğim, arkadaşlarımla oyun oynayabileceğim. Okula, markete her yere gidebileceğim." sözleriyle dile getirdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ameliyat, Nusaybin, Mardin, Hastane, Operasyon, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de yapılan operasyonla 9 yaşındaki çocuğun sağlığına kavuştu - Son Dakika


17:30
Dev final öncesi kritik görüşme! Özbek ve Koç Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapıyor Dev final öncesi kritik görüşme! Özbek ve Koç Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapıyor
17:24
İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü
17:02
16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı 16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı
16:50
Süper Kupa maçına çıkacaklar mı? Fenerbahçe'den açıklama var Süper Kupa maçına çıkacaklar mı? Fenerbahçe'den açıklama var
16:19
Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 502'ye yükseldi Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 502'ye yükseldi
16:18
Arkadaşının evlenme teklifini kabul etmeyen kadın yakılarak öldürüldü Arkadaşının evlenme teklifini kabul etmeyen kadın yakılarak öldürüldü
16:00
Sevr Dağı'na yıldırım düştü! 4 umre ziyaretçisi hayatını kaybetti Sevr Dağı'na yıldırım düştü! 4 umre ziyaretçisi hayatını kaybetti
15:56
TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt

Son Dakika
17:30 Dev final öncesi kritik görüşme! Özbek ve Koç Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapıyor
17:24 İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü
17:02 16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı
16:50 Süper Kupa maçına çıkacaklar mı? Fenerbahçe'den açıklama var
16:18 Arkadaşının evlenme teklifini kabul etmeyen kadın yakılarak öldürüldü
16:19 Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 502'ye yükseldi
16:00 Sevr Dağı'na yıldırım düştü! 4 umre ziyaretçisi hayatını kaybetti
15:56 TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt
15:48 Gülşen Yüksel'in işten çıkmasının ardından İrem Derici'den olay sözler: İlahi adalet
15:50 Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 18:04:03. #1.12#
SON DAKİKA: Mardin'de yapılan operasyonla 9 yaşındaki çocuğun sağlığına kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement