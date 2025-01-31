Mardin'de Yaya Geçitlerinde Güvenlik Önlemleri - Son Dakika
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Mardin'de Yaya Geçitlerinde Güvenlik Önlemleri

Mardin\'de Yaya Geçitlerinde Güvenlik Önlemleri

Mardin'de trafik kazalarını önlemek için yaya geçitlerinde polis ve zabıta görevlendirildi.

31.01.2025 14:49
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Mardin'de trafik kazalarının önüne geçmek ve güvenli geçişler için trafik polisi ve zabıta ekipleri yaya geçitlerinde görevlendirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle, trafik kazalarının önlenmesi amacıyla yaya geçitlerinde yeni bir uygulama başlatıldı.

Bazı ana caddelerde meydana gelen kazaların yayalardan kaynaklandığının tespit edilmesinin ardından Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un talimatıyla harekete geçildi.

Yaya geçitlerine görevlendirilen polis ve zabıta ekipleri, yayaların ve sürücülerin trafikte daha dikkatli olmalarını sağlamak, trafik işaret ve kurallarına uyulmasını teşvik etmek amacıyla çalışma yapıyor.

Zabıta ekipleri, yaşlı ve çocukları güvenli bir şekilde yolun karşısına geçmesine yardımcı olurken, yayalara trafik kuralları hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Ahmet Olgaç, trafik bilincini artırmaya yönelik çalışmaların sürekli devam edeceğini belirtti.

Olgaç, şunları kaydetti:

"Yaya geçitlerinde trafik akışının yoğun olduğu yerlerde denetimler yapıyoruz. Özellikle Vali Ozan Caddesi gibi yoğun bölgelerde polis ve zabıta ekiplerimiz yayalara refakat ediyor. Yaşlı ve engelli bireylerin güvenli geçiş yapabilmesi için özel çalışmalar yürütüyoruz. Bu sayede kazaların önlenmesini ve vatandaşların güvenliğini sağlamayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mardin'de Yaya Geçitlerinde Güvenlik Önlemleri - Son Dakika

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