Mardin\'de yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında 400 dönüm buğday ekili alan zarar gördü

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde yıldırım düşmesi nedeniyle tarlada çıkan yangında buğday ekili yaklaşık 400 dönüm alan zarar gördü.
İlçenin kırsal Göllü Mahallesi'nde dün gece buğday ekili tarlada yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 400 dönüm ekili alanda zarar oluştuğu belirtildi.
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