Mardin'de Yıllardır Süren Atık Su Sorunu Çözülüyor - Son Dakika
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Mardin'de Yıllardır Süren Atık Su Sorunu Çözülüyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Artuklu ilçesinde yıllardır devam eden açık atık suların bertaraf edilmesi için atık su hattı döşeme çalışmalarına başladı. Bu proje ile çevre ve halk sağlığı tehdit eden atık su sorununun çözülmesi hedefleniyor.

28.03.2025 18:50
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Mardin'de yılların sorunu çözüme kavuşturuluyor

MARDİN - Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından, Artuklu ilçesi Yalım Mahallesi'nde uzun yıllardır açıktan akan atık suların bertaraf edilmesi amacıyla atık su hattı döşeme çalışmalarına başlandı.

MARSU Genel Müdürlüğü, Mardin genelinde içme suyu ve atık su altyapısını güçlendirmek, altyapı sorunlarını çözmek ve halkın yaşam kalitesini artırmak amacıyla yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda, Artuklu ilçesi Yalım Mahallesi'nde yerleşim alanlarının uzun yıllardır dere boyunca açıktan akan ve çevre ile halk sağlığını tehdit eden atık suların bertaraf edilmesi amacıyla çalışmalar başlatıldı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, muhtelif çaplarda toplam 3 bin metre uzunluğunda atık su hattı döşenecek. Bu sayede, atık suların vadiye akmasının önüne geçilerek yerleşim alanlarından uzaklaştırılması sağlanacak.

Çalışmalar tamamlandığında, çevre ve halk sağlığını tehdit eden atık su sorunu çözülmüş olacak. Bağ ve bahçeler korunarak bölge, daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir hale gelecek.

Mahalle sakinleri, yıllardır süregelen sorunun çözüme kavuşacak olmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve MARSU'ya teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Mardin'de Yıllardır Süren Atık Su Sorunu Çözülüyor - Son Dakika

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