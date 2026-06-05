Mardin'de Yol Çalışmaları Hız Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mardin'de Yol Çalışmaları Hız Kazandı

Mardin\'de Yol Çalışmaları Hız Kazandı
05.06.2026 16:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin Valisi Akkoyun, Artuklu'da yol yapım projelerini inceledi, 600 km yol hedefini duyurdu.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, yol yapım çalışmalarını inceledi.

Vali Akkoyun, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, genel sekreter yardımcıları ve ilgili daire başkanlarıyla merkez Artuklu ilçesi 13 Mart Caddesi'ndeki yol yapım çalışmalarını inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Akkoyun, incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl planlanan yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi.

Artuklu'da yaklaşık 50 yıldan fazladır kullanılan ve yıpranmış içme suyu şebekesi ile depoları yenilediklerini belirten Akkoyun, Fen İşleri Daire Başkanlığı ve Yol Şube Müdürlüğünce yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki caddede asfalt çalışması gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Akkoyun, şunları kaydetti:

"Bizim yaptığımız asfalt, bitümlü sıcak karışım dediğimiz yüksek kalitede bir asfalt. Bu yolun bitmesiyle birlikte inşallah mahallede yaşayan vatandaşlarımız daha rahat, daha konforlu ulaşım imkanına sahip olacaklar. Bu ayın sonu veya önümüzdeki ayın başı itibariyle de Mardin'in Artuklu ilçesindeki yol anlamında büyük bir ivme yakalamış olacağız. Hemen hemen Mardin merkezde bulunan yolların tamamını inşallah yapmış olacağız."

10 ilçede Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından yol çalışmalarına devam ettiklerini belirten Akkoyun, "Geçen yıl Mardin Büyükşehir Belediyemiz tarafından Mardin genelinde 10 ilçemizde asfalt, kilit parke ve diğer yapımlarla birlikte 500 kilometre yol çalışması yaparak Mardin Büyükşehir Belediyesi tarihinde en büyük rakama ulaşmış olduk. Bu yıl geçen yılki rakamların üzerine çıkarak sezon sonunda 600 kilometrenin üzerinde yol çalışmasını tamamlamış olacağız. Amacımız vatandaşlarımıza hızlı ve kaliteli kamu hizmeti sunmak." ifadelerini kullandı.

Mahalle muhtarı Ferhan Batuk'ta mahalle sakinlerinin ve esnafların yol çalışmalarının başlamasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Vali Akkoyun'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

Mardin Valiliği, Tuncay Akkoyun, Yerel Haberler, Politika, Artuklu, Mardin, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de Yol Çalışmaları Hız Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jandarmadan kaçan alkollü şoför, belediye başkanı çıktı: 2 kişiyi yaraladı Jandarmadan kaçan alkollü şoför, belediye başkanı çıktı: 2 kişiyi yaraladı
Direksiyon başında can verdi, son anlarında faciayı önledi Direksiyon başında can verdi, son anlarında faciayı önledi
Baltıklar’da tansiyon yükseldi: Fransa ve Rusya savaş uçakları burun buruna geldi Baltıklar'da tansiyon yükseldi: Fransa ve Rusya savaş uçakları burun buruna geldi
Lal Saran’dan babası Sadettin Saran’a duygusal veda Lal Saran'dan babası Sadettin Saran'a duygusal veda
Bolu’da iki mezarın taşları kırılıp zarar verildi Bolu'da iki mezarın taşları kırılıp zarar verildi
5. kattan düşen 1,5 yaşındaki Ebrar, hayatını kaybetti 5. kattan düşen 1,5 yaşındaki Ebrar, hayatını kaybetti

17:19
Hakan Safi’den Aziz Yıldırım’a büyük saygısızlık
Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a büyük saygısızlık
17:17
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
17:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım birleşiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım birleşiyor
16:34
Ve bomba patladı Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor
Ve bomba patladı! Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor
16:12
Reyhanlı’daki terör saldırısı davasında karar açıklandı
Reyhanlı'daki terör saldırısı davasında karar açıklandı
15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 17:50:57. #7.12#
SON DAKİKA: Mardin'de Yol Çalışmaları Hız Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.