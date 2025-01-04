Mardin'de Zincirleme Kaza: 6 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mardin'de Zincirleme Kaza: 6 Yaralı

Mardin\'de Zincirleme Kaza: 6 Yaralı

Mardin'in Ömerli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

04.01.2025 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Ömerli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2 otomobil ve hafif ticari araç Şafak Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada Nurullah Ş. (21), Ömer S. (22), Necla Ü. (38), Uğur Ü. (43), Irmak Ç. (2) ve Ramazan Ö. (62) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Ömerli Devlet Hastanesine götürülen Ramazan Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Yerel Yönetim, Güvenlik, 3-sayfa, Ömerli, trafik, mardin, Sağlık, Güncel, Çocuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de Zincirleme Kaza: 6 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:54 Vedat Milor, Kent Lokantası’nda yediği yemeği değerlendirdi Vedat Milor, Kent Lokantası'nda yediği yemeği değerlendirdi
19:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’yi şu andaki hale getirdik Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'yi şu andaki hale getirdik
19:20 Kassam Tugayları, Gazze’deki İsrailli esirin son sözlerini yayınladı Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrailli esirin son sözlerini yayınladı
18:33 Nevzat Bahtiyar’ın avukatı: Narin cinsellik içeren bir eylem nedeniyle öldürüldü Nevzat Bahtiyar'ın avukatı: Narin cinsellik içeren bir eylem nedeniyle öldürüldü
18:12 Ferdi Tayfur, son yolculuğuna uğurlandı Ferdi Tayfur, son yolculuğuna uğurlandı
01:47 New York Mahkemesi Yargıcı, ’Sus payı’ davasında Trump’a vereceği cezayı açıkladı New York Mahkemesi Yargıcı, 'Sus payı' davasında Trump'a vereceği cezayı açıkladı
01:24 25 gün önce cezaevinden tahliye edilen adama evinin önünde silahlı saldırı 25 gün önce cezaevinden tahliye edilen adama evinin önünde silahlı saldırı
01:18 Bursa’da iddia oynayan eşini döven kadın sosyal medyada gündem oldu Bursa'da iddia oynayan eşini döven kadın sosyal medyada gündem oldu
00:56 CHP’li Salıcı’dan parti yönetimine sert eleştiriler: Oy kaybımız yüzde 7-8 belki 10 puan CHP'li Salıcı'dan parti yönetimine sert eleştiriler: Oy kaybımız yüzde 7-8 belki 10 puan
00:47 Ahmet Davutoğlu, partisinden istifa eden Nedim Yamalı için ’Siyasi ahlakı anlatamamışız’ dedi Ahmet Davutoğlu, partisinden istifa eden Nedim Yamalı için 'Siyasi ahlakı anlatamamışız' dedi
00:20 Merkez Bankası, yabancı para kredilerinde aylık büyüme sınırı yüzde 1’e indirdi Merkez Bankası, yabancı para kredilerinde aylık büyüme sınırı yüzde 1'e indirdi
23:57 Tesla’nın Cybertruck’ı Türkiye’de ilk kez Trabzon sokaklarında görüldü Tesla'nın Cybertruck'ı Türkiye'de ilk kez Trabzon sokaklarında görüldü
23:37 Dünya bu görüntüyü konuşuyor: Kenya’da bir köye gökyüzünden devasa bir uzay enkazı düştü Dünya bu görüntüyü konuşuyor: Kenya'da bir köye gökyüzünden devasa bir uzay enkazı düştü
23:31 ABD Temsilciler Meclisi’nde seçimi Trump’ın desteklediği aday kazandı ABD Temsilciler Meclisi'nde seçimi Trump'ın desteklediği aday kazandı
23:28 Kocaelispor-Iğdır FK maçında olay çıktı: Bir polis memuru yaralandı, 7 kişi gözaltına aldı Kocaelispor-Iğdır FK maçında olay çıktı: Bir polis memuru yaralandı, 7 kişi gözaltına aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2025 21:03:37. #1.12#
SON DAKİKA: Mardin'de Zincirleme Kaza: 6 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.