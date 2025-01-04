Mardin\'de Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı

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MARDİN'in Ömerli ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, 18.20 sıralarında Ömerli ilçesi Şafak Mahallesi'nde meydana geldi. Plakaları ve sürücüleri belirlenemeyen 2 otomobil ile 1 hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçlardaki Nurullah Ş. (21), Ömer S. (22), Necla K. (38), Uğur Ü. (42), Irmak Ç. (2) ve Ramazan Ö. (62) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Ramazan Ö.'nün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.