Mardin\'de Zorla Kaçırma Olayı: 1 Tutuklama

21.02.2026 22:20
Mardin'de genç kız E.Ö. zorla kaçırıldı, olayla ilgili 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Mardin'in Derik ilçesinde E.Ö. (22) adlı genç kızın zorla kaçırıldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı.

GENÇ KIZI KAÇIRDILAR

Olay, Derik ilçe merkezindeki Tepebağ Mahallesi'nde meydana geldi. E.Ö., iddiaya göre evinin önünde şüpheliler tarafından zorla bir araca bindirilerek kaçırıldı. Genç kızın ailesi, olayın ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Şikayet üzerine başlatılan incelemede, olaya karıştıkları öne sürülen 7 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan ismi açıklanmayan şüpheli, tutuklandı. Diğer 2 şüphelinin savcılıktaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

GENÇ KIZ HALA BULUNAMADI

Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli ile genç kızın bulunmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Mardin, Güncel, Derik, Suç, Son Dakika

