Mardin'deki Kavgada Bir Ölüm Daha

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2 kişinin öldüğü silahlı kavgada yaralanan 7 kişiden biri daha tedavi gördüğü hastanede, hayatını kaybetti.

Atatürk Mahallesi'nde 28 Mayıs'ta iki aile arasında çıkan, Doğan B. (35) ile Abdullah K.'nın (29) yaşamını yitirdiği ve 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 29 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 15'i savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi.

Mahkemeye çıkarılan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı, 9'u adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, yaralılardan Vejdi K. (50) da tedavi gördüğü Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.