Mardin Derik\'te 73 öğrenciye bisiklet hediye edildi

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Mardin'in Derik ilçesinde "Çocuk Gülerse Derik Güler Projesi" kapsamında 73 öğrenciye bisiklet hediye edildi.

Cevizpınar Mahallesi Kültür Merkezinde düzenlenen programa, Kaymakam Evren Çakır, İlçe Emniyet Müdür Vekili Erhan Koç, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Kaya, öğrenciler ve veliler katıldı.

Programda 73 öğrenciye bisiklet hediye edildi.

Bisiklet alan çocuklardan Ali Tan Demir, bisiklet sahibi olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, Kaymakam Çakır'a teşekkür etti.