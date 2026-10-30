Mardin\'in Artuklu ilçesinde etkili sis, görüş mesafesini 15 metreye kadar indirdi

Mardin'in Artuklu ilçesinde etkili sis, görüş mesafesini 15 metreye kadar indirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin merkez Artuklu ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 15 metreye kadar indirdi. Sürücüler hızını düşürerek kontrollü ilerlerken polis, sisin etkili olduğu bölgelerde dikkatli olmaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.
Mardin'de yoğun sis yaşamı olumsuz etkiledi.
Merkez Artuklu ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sis, görüş mesafesini yer yer 15 metreye kadar düşürdü.
Sürücüler, sis nedeniyle araçların hızlarını düşürerek kontrollü ilerlemek zorunda kaldı.
Polis ekipleri, sürücüleri sisin etkili olduğu bölgelerde dikkatli olmaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA
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