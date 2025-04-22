Mardin'in İhracatı 250 Milyon Doları Aştı - Son Dakika
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Mardin'in İhracatı 250 Milyon Doları Aştı

Mardin, 2023'ün ilk çeyreğinde 250,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi ve hububat sektörü lider oldu.

22.04.2025 17:41
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Mardin'de yılın ilk 3 ayında 250 milyon 600 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiği bildirildi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB) yapılan açıklamada, Mardin'in ilk 3 aydaki toplam ihracatının 250,6 milyon dolar olduğu belirtildi.

Bölgenin ihracat lideri olan hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe ise Mardin'in ihracatının geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 2,2 artışla 113 milyon dolar olarak gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mardin'de gerçekleştirilen hububat ihracatı içinde 64,2 milyon dolarla değirmencilik ürünleri ilk sırada yer aldı. 3 aylık süreçte ihraç edilen hububat 30,5 milyon dolar, pastacılık ürünleri 9,8 milyon dolar, bitkisel yağlar 5,2 milyon dolar, bakliyat 1,6 milyon dolar oldu. Mardin'in hububat sektörü ihracatında ilk sırada gelen Irak'a 96 milyon dolar düzeyinde ihracat yapılan bu dönemde, 10,3 milyon dolar ihracatla Suriye ikinci sırada, 1,2 milyon dolar ile Mısır üçüncü sırada geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu??????, yaklaşık 1 milyon nüfusa sahip Mardin ekonomisi için Irak ile ticaretin önemine dikkati çekti.

Dış ticaretin yüzde 75'inden fazlasını Irak ile gerçekleştiren Mardin'in, yılın ilk çeyreğinde bu ülkeye yaptığı hububat ihracatının 96 milyon dolara, toplam ihracatının ise 190 milyon dolara ulaştığını kaydeden Kadooğlu, "İhracatın sürdürülebilirliği açısından ürün kalitesinin yanı sıra, ikili ilişkilerin ve ticari bağlantıların kuvvetli tutulması da büyük önem taşıyor. Tek bir pazara odaklı ticaret anlayışı yerine, pazar çeşitliliğini esas alan bir yaklaşımın hem riskleri azaltacağına hem de ihracatçılarımızın rekabet gücünü artıracağına inanıyoruz. Bu çerçevede GAİB olarak son dönemde yoğun biçimde sürdürdüğümüz alım ve ticaret heyetleri, firmalarımıza yeni bağlantılar kurma ve alternatif pazarlara açılma fırsatı sunuyor. Bu etkinliklere Mardinli firmaların aktif katılımının, şehrin üretim ve ihracat potansiyelini uluslararası alanda daha görünür kılacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kadooğlu, 2025'in ilk 3 ayında Mardin'in Suriye'ye gerçekleştirdiği hububat ihracatında dikkat çekici bir artış yaşandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 298 artan bu ihracat, 10,3 milyon dolar seviyesine ulaştı. Yıl sonuna kadar bu rakamın 50 milyon dolara çıkmasını öngörüyoruz. Bu artış, bölge ihracatçılarının doğru strateji ve güçlü koordinasyonla nasıl hızlı bir ivme yakalayabildiğinin en güzel örneklerinden biri."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mardin'in İhracatı 250 Milyon Doları Aştı - Son Dakika

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