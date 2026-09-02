Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Nusaybin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Yenituran Mahallesi'nde göçmenlerin saklandığı adrese yaptığı baskında 11 kişiyi gözaltına aldı, olayla ilgili 3 şüpheli de gözaltına alınarak emniyetteki işlemleri sürüyor.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde yasa dışı yollarla yurda giren 11 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçeye bağlı merkez Yenituran Mahallesi'nde düzensiz göçmenlerin saklandıkları adrese operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada, Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Konuya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenlerin ve şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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