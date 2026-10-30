Mardin Kızıltepe'de dün gece meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Mardin Kızıltepe'de dün gece meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin Kızıltepe\'de dün gece meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Mardin Caddesi'nde dün gece zincirleme trafik kazası meydana geldi, 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yaralıları Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırdı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Mardin Caddesi'nde dün gece 01 EK 296 ve 47 ACT 069 plakalı araçlar ile sürücülerin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, 3 kişi yaralandı.

Yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
112 Acil SağlıkKızıltepeOtomobilİtfaiyeMardinGüncelTrafikPolisSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı’nın cezaları belli oldu Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı'nın cezaları belli oldu
Osimhen Konya’ya gitmedi İşte nedeni Osimhen Konya'ya gitmedi! İşte nedeni
7 kayıp kadının izi aynı eve çıktı İçeriden çıkanlar korkunç 7 kayıp kadının izi aynı eve çıktı! İçeriden çıkanlar korkunç
Galatasaray’a şok Bu görüntünün bedeli ağır oldu Galatasaray'a şok! Bu görüntünün bedeli ağır oldu
Van Gölü’nde korkutan tablo Son 10 yılda olanlar şaşırttı Van Gölü'nde korkutan tablo! Son 10 yılda olanlar şaşırttı
Fenerbahçe’den Pep Guardiola bombası Saniyesinde yanıt verdi Fenerbahçe'den Pep Guardiola bombası! Saniyesinde yanıt verdi
11:37
Sınıf öğretmenliğinde değişiklik masada Bakan Tekin: Öğretmenler istemezse vazgeçilecek
Sınıf öğretmenliğinde değişiklik masada! Bakan Tekin: Öğretmenler istemezse vazgeçilecek
11:36
Trafik denetiminde yeni dönem Radarı fark edince frene basmak yetmeyecek
Trafik denetiminde yeni dönem! Radarı fark edince frene basmak yetmeyecek
10:42
TDT Liderler Zirvesi başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ailesinde ayrılığa yer yok
TDT Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ailesinde ayrılığa yer yok
10:30
Neler yapmış neler Güllü’nün kızı Tuğyan’ın olay görüntüleri
Neler yapmış neler! Güllü'nün kızı Tuğyan'ın olay görüntüleri
10:20
Altın yatırımcısı şokta Kimse bu kadarını beklemiyordu
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu
10:05
Alman otomotiv devi, Türkiye’de otomobil üretecek
Alman otomotiv devi, Türkiye'de otomobil üretecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 11:44:23. #.0.2#
SON DAKİKA: Mardin Kızıltepe'de dün gece meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android