Mardin Kızıltepe\'de dün gece meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Mardin Caddesi'nde dün gece 01 EK 296 ve 47 ACT 069 plakalı araçlar ile sürücülerin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, 3 kişi yaralandı.

Yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.