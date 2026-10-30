Mardin Kızıltepe\'de dün gece meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

Mardin Kızıltepe'de dün gece meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Mardin Caddesi'nde dün gece zincirleme trafik kazası meydana geldi, 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yaralıları Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırdı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi Mardin Caddesi'nde dün gece 01 EK 296 ve 47 ACT 069 plakalı araçlar ile sürücülerin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, 3 kişi yaralandı.
Yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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