Mardin Kızıltepe'de tırla çarpışan saman yüklü kamyonet devrildi, sürücü yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Şanlıurfa-Mardin kara yolunda tırla çarpışan saman yüklü kamyonet devrildi ve sürücüsü yaralandı. Devrilme sonucu dökülen saman balyaları nedeniyle kapanan yol, ekiplerin temizlik çalışmasının ardından kısmen trafiğe açıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tırla çarpışması sonucu devrilen saman yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Şanlıurfa-Mardin kara yolunda plakası öğrenilemeyen tır ile 47 PC 101 plakalı saman balyası yüklü kamyonet çarpıştı.
Kamyonetin devrilmesiyle dökülen saman balyaları nedeniyle yol trafiğe kapandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada kimliği henüz öğrenilemeyen kamyonet sürücüsü yaralandı.
Yaralı ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılırken, yol ekiplerin temizlik çalışması sonrası kısmen trafiğe açıldı.
Kaynak: AA
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