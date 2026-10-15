Mardin Kızıltepe\'de uçuruma yuvarlanan otomobilin 20 yaşındaki sürücüsü ağır yaralandı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, yaklaşık 30 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü Abdulhamid H. (20) ağır yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Alipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Abdulhamid H.'nin kontrolünü kaybettiği otomobil, yaklaşık 30 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.