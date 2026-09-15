Mardin Kızıltepe'de zincirleme kazada 1 kişi hafif yaralandı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde 2 otomobil ile cipin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Atatürk Mahallesi'ndeki İpekyolu Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2 otomobil ile cip, kavşakta çarpıştı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde sağlık ekiplerince tedavi edildi. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.