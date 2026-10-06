Mardin mahkemesi, Melek Karahan'a FETÖ paylaşımından 1 yıl 3 ay hapis verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mardin mahkemesi, Melek Karahan'a FETÖ paylaşımından 1 yıl 3 ay hapis verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin mahkemesi, Melek Karahan\'a FETÖ paylaşımından 1 yıl 3 ay hapis verdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin mahkemesi, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin paylaşımı nedeniyle yargılanan Melek Karahan'a 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Avukatı Elif Narin Dursun, kararın hukuka aykırı olduğunu, istinaf edeceklerini söyledi.

MARDİNLİ 'Marilyn Monroe' olarak bilinen Melek Karahan (50), FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin sanal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle yargılandığı davada 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Mardinli Marilyn Monroe' olarak tanınan Melek Karahan'ın sanal medya hesabından FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin suç unsuru içerdiği değerlendirilen paylaşımlar yaptığı iddiasıyla çalışma başlattı. 17 Temmuz'da gözaltına alınan Karahan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Karahan, 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklandı.

Mardin Adliyesi 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 22 Eylül'de görülen ilk duruşmada, Karahan hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 217/A ve 218'inci maddeleri kapsamında cezalandırılması yönünde esas hakkında mütalaa verildi. Tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılan Karahan, pişman olduğunu belirterek tutuksuz yargılanmayı talep etti. Mahkeme heyeti, Karahan'ın tahliyesine karar verip duruşmayı erteledi.

KARAR DURUŞMASI

Davayla ilgili bugün Mardin 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Melek Karahan ile avukatı Elif Narin Dursun katıldı. Karahan, duruşmada beraatini talep etti. Mahkeme heyeti ise Karahan'ı 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

'KARAR, HUKUKA AYKIRIDIR'

Duruşmanın ardından Karahan'ın avukatı Elif Narin Dursun, gazetecilere açıklama yaptı. Dursun, "Müvekkilimiz hakkında Mardin 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada Türk Ceza Kanunu 217'nci madde gereğince cezalandırılması noktasında karar kurulmuştur. Bu karar, hukuka aykırıdır. Savunma makamı olarak bu kararı kabul etmemiz mümkün değildir. Müvekkilimiz sadece ifade özgürlüğünü kullanmıştır. Bu karara karşı istinaf yolu açıktır. İstinaf edeceğiz kararı. Hukuki süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

'SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM'

Karahan ise "Mardin'e her zaman faydalı olmaya çalıştım. Hem sokak hayvanlarıyla alakalı hem çevre düzenlemesiyle alakalı, ben suçlamayı kabul etmiyorum. Suç işlemek için de yapmadım o paylaşımı" diye konuştu.

Kaynak: DHA
15 Temmuz3. SayfaMardinGüncelCezaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasin Kol tutuklanınca Ali Koç’un o sözleri yeniden gündeme geldi Yasin Kol tutuklanınca Ali Koç'un o sözleri yeniden gündeme geldi
İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
Bir kentimiz yasta ’Trafiğin ablası’ olarak tanınan polis memuru canına kıydı Bir kentimiz yasta! 'Trafiğin ablası' olarak tanınan polis memuru canına kıydı
Ünlü kuyumcunun infazının altından bakın hangi suç örgütü çıktı Ünlü kuyumcunun infazının altından bakın hangi suç örgütü çıktı
Rakibi karşısında yerde kaldı Galatasaraylılar görünce isyan etti Rakibi karşısında yerde kaldı! Galatasaraylılar görünce isyan etti
Kuyumcukent’te 420 milyon TL’lik dev vurgun Altınları eritip ’İflas ettik’ dediler Kuyumcukent'te 420 milyon TL'lik dev vurgun! Altınları eritip 'İflas ettik' dediler
13:12
Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti
Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti
13:02
“Yıkamacılar“a büyük operasyon 102 kişi gözaltında
"Yıkamacılar"a büyük operasyon! 102 kişi gözaltında
13:02
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten Hakemler Dosyası açıklaması: Adil olmadıklarını gördük
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Hakemler Dosyası açıklaması: Adil olmadıklarını gördük
12:24
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF’ye paraları iade etti
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF'ye paraları iade etti
12:22
Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı Bakan Gürlek noktayı koydu
Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı? Bakan Gürlek noktayı koydu
11:12
Bahçeli: TBMM’de seçimin 2028’de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı
Bahçeli: TBMM'de seçimin 2028'de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 13:23:41. #7.13#
SON DAKİKA: Mardin mahkemesi, Melek Karahan'a FETÖ paylaşımından 1 yıl 3 ay hapis verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei