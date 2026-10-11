Mardin Mazıdağı'nda traktörün hareket etmesiyle sıkışan 8 yaşındaki çocuk öldü

Mardin Mazıdağı'nda traktörün hareket etmesiyle sıkışan 8 yaşındaki çocuk öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 9 Ekim'de park halindeki traktörde kardeşleriyle oynayan 8 yaşındaki çocuk, el freninin indirilmesiyle hareket eden traktörün tekerleği ile çamurluğu arasında sıkıştı. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde traktörün tekerleği ile çamurluğu arasında sıkışan 8 yaşındaki çocuk öldü.
Kırsal İkisu Mahallesi'nde 9 Ekim'de evlerinin önünde park halindeki traktörün üzerinde kardeşleriyle oynayan Emine Temel, el freninin indirilmesi sonucu hareket eden traktörün sol arka tekerleği ile çamurluğu arasında sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ağır yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Temel, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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