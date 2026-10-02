Mardin merkezli sanal dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mardin merkezli sanal dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin merkezli sanal dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin merkezli 10 ilde sanal medya üzerinden dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında toplam 700 milyon TL işlem hacmi tespit edildi, diğer şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı.

MARDİN merkezli 10 ilde internet ve sanal medya üzerinden dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, internet ve sanal medya platformları üzerinden araç kiralama, evde ek iş, cep telefonu, oto yedek parça ile tarım ve hayvancılık aletleri satışı vaadiyle çok sayıda kişinin dolandırıldığı belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) alınan ham veriler üzerinde yapılan incelemelerde, şüphelilerin hesaplarında toplam 700 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

10 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında Mardin merkezli; Mersin, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Samsun, Muş, İstanbul, Gaziantep ve Bitlis'te belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Mardin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 30 fişek ve 2 şarjör, 14 cep telefonu, 14 SIM kart, 1 tablet, 4 USB bellek ve 1 hafıza kartı ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERDEN 6'SI TUTUKLANDI

Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından Kızıltepe Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 6'sı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
DolandırıcılıkGüvenlik3. SayfaGüncelMardinMedyaSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bitlis Adilcevaz’da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü Bitlis Adilcevaz'da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak
Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı’da su 5 katına çıktı Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı'da su 5 katına çıktı
İzmir’de Özlem Gültekin Çelik’in ölümü soruşturmasında 5 şüpheli gözaltına alındı İzmir'de Özlem Gültekin Çelik'in ölümü soruşturmasında 5 şüpheli gözaltına alındı
Gündoğdu-Kol yazışmalarında çarpıcı detay İsimleri verdi, 3 gün sonra derbiye çıktılar Gündoğdu-Kol yazışmalarında çarpıcı detay! İsimleri verdi, 3 gün sonra derbiye çıktılar
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
20:45
BDDK’dan cep telefonu kredileri ve kredi kartlarına yeni düzenleme
BDDK’dan cep telefonu kredileri ve kredi kartlarına yeni düzenleme
19:33
Avrupa borsaları, G7’nin 100 milyon varil kararıyla yükselişle kapandı
Avrupa borsaları, G7'nin 100 milyon varil kararıyla yükselişle kapandı
18:38
Serdal Adalı’dan “Hakemler Dosyası“ için ilk yorum: Gerekirse 2 hafta daha ligler ertelensin
Serdal Adalı'dan "Hakemler Dosyası" için ilk yorum: Gerekirse 2 hafta daha ligler ertelensin
17:51
Özlem Gültekin Çelik’in ölümünde kan donduran WhatsApp mesajları dosyada
Özlem Gültekin Çelik’in ölümünde kan donduran WhatsApp mesajları dosyada
17:45
Babaya en acı veda Yaşar’ın gözyaşları yürek yaktı
Babaya en acı veda! Yaşar'ın gözyaşları yürek yaktı
17:38
Altın piyasasında neler oluyor Yatırımcısını önce sevindirdi, sonra üzdü
Altın piyasasında neler oluyor? Yatırımcısını önce sevindirdi, sonra üzdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 20:56:44. #.0.2#
SON DAKİKA: Mardin merkezli sanal dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei