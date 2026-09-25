Mardin Midyat\'ta Cumhuriyet Ortaokulu\'na bilgisayar ve yazıcı desteği vakıftan geldi

Mardin Midyat'ta Cumhuriyet Ortaokulu'na bilgisayar ve yazıcı desteği vakıftan geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin Midyat'ta Yeni Mahalle'de 11 derslikle eğitim veren Cumhuriyet Ortaokulu'na vakıf tarafından bilgisayar ve yazıcı hediye edildi. Okul Müdürü Kadri Aslan, teslim edilen desteğin okulun önemli bir ihtiyacının karşılanmasına katkı sunduğunu belirterek vakfa teşekkür etti.
Mardin'in Midyat ilçesinde Yeni Mahalle'de 11 derslikle eğitim veren Cumhuriyet Ortaokulu'na öğrencilerin eğitim faaliyetlerine ve teknolojiye erişimine katkı sunmak amacıyla bilgisayar ve yazıcı hediye edildi.
Bir vakıf tarafından hediye edilen bilgisayar ve yazıcı, Okul Müdürü Kadri Aslan'a teslim edildi.
Müdür Aslan, desteğin okulun önemli bir ihtiyacının karşılanmasına katkı sunduğunu belirterek, destek için vakfa teşekkür etti.
Kaynak: AA
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