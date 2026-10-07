Mardin Midyat'ta evde 22 kınalı keklik bulunan kişiye 129 bin 429 lira ceza kesildi - Son Dakika
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Mardin Midyat'ta evde 22 kınalı keklik bulunan kişiye 129 bin 429 lira ceza kesildi

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Mardin Midyat'ta jandarmayla koordineli ev aramasında yasa dışı kınalı keklik avladığı belirlenen kişiye 129 bin 429 lira idari yaptırım ve tazminat cezası uygulandı. Evde 22 kınalı keklik ve 33 ilmekli tuzak bulunurken el konulan keklikler doğal yaşam alanlarına salındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Mardin'de yapılan ev aramasında, yasa dışı kınalı keklik avladığı tespit edilen kişiye, 129 bin 429 lira yaptırım ve tazminat cezası uygulandığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, doğal hayatı koruma ve denetim çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Mardin'in Midyat ilçesinde jandarma ekipleriyle koordineli gerçekleştirilen ev aramasında, Kara Avcılığı Kanunu kapsamında, 22 kınalı keklik, 17 keklik kafesi, 33 ilmekli tuzak ve 21 keklik kafesi taşıma çantası tespit edildi. İlgili şahıs hakkında gerekli yasal işlemler gerçekleştirilirken toplam 129 bin 429 lira idari yaptırım ve tazminat cezası uygulandı. El konulan keklikler ise gerekli kontrollerin ardından yeniden doğal yaşam alanlarına salındı. Yaban hayatının korunması ve yasa dışı avcılığın önlenmesine yönelik koruma-kontrol faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Mardin Midyat'ta evde 22 kınalı keklik bulunan kişiye 129 bin 429 lira ceza kesildi - Son Dakika
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