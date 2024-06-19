Mardin Müzesi, Medeniyetler Yolculuğuna Davet Ediyor - Son Dakika
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Mardin Müzesi, Medeniyetler Yolculuğuna Davet Ediyor

Mardin Müzesi, birçok medeniyete ve tarihi çağlara ait 1694 eseri sergileyerek ziyaretçilerini medeniyetler yolculuğuna çıkarıyor. Mardin'in geçmişine ait önemli eserleri barındıran müze, geleneksel Mardin evi mimarisini yansıtan 3 katlı bir yapıda hizmet vermektedir. Tarihi çağlardan günümüze kadar uzanan birçok medeniyetin izlerini taşıyan müze, ziyaretçilere tarihin izlerini adım adım takip etme imkanı sunmaktadır. Ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığı müze, yıllık 100 bin ziyaretçi hedeflemektedir.

19.06.2024 12:33
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Birçok medeniyete ve tarihi çağlara ait 1694 eserin sergilendiği Mardin Müzesi, ziyaretçilerini medeniyetler yolculuğuna çıkarıyor.

Farklı din, dil ve kültüre sahip insanların yüzyıllardır bir arada yaşadığı kentte, 129 yıl önce inşa edilen tarihi yapıda hizmet veren müze, Mardin'in geçmişine ait önemli eserleri bünyesinde barındırıyor.

Geleneksel Mardin evi mimarisinin tüm karakteristik özelliklerini barındıran 3 katlı müzede, 47 bine yakın tarihi eserden 1694'ünün sergilendiği salonlar tarihe ışık tutuyor.

Tarihi çağlar ve Asurlar, Sümerler, Roma, Selçuklu, Artuklu ve Osmanlı gibi çok sayıda medeniyetin kentte bıraktığı izleri barındıran müzeyle ilgili AA muhabirine bilgi veren İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök, merkez Artuklu ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda 1895 yılında inşa edilen 3 katlı tarihi yapıda, müze olarak 24 yıldır hizmet verdiklerini anlattı.

Milattan önce 12 binli yıllardan günümüze kadar geniş bir eser skalasını sergilediklerini aktaran Gök, şöyle konuştu:

"Mardin bir medeniyetler beşiği olduğu için o medeniyetlerin izini burada görebiliriz. Asurlar, Sümerler, Roma, Selçuklu, Artuklu ve Osmanlı gibi bir çok medeniyete ait çok sayıda eserlerimiz var. Ziyaretçilerimiz burada tarihin izlerini adım adım takip edebiliyorlar. Çok çeşitli salonlarımız var. Mozaikler, yazıtlar gibi herkesin ilgisini çekecek eserler var. Buraya gelen misafirler aslında tarihe bir yolculuk yapıyor. Milattan önce 12 binli yıllardan bu güne dek Mardin'deki medeniyetlerin bıraktıkları izleri takip edebiliyorlar. Kentte yürüttüğümüz kazı çalışmalarında ortaya çıkartılan eserler bulunuyor. Bir nevi o kazıların hasadını burada sunuyoruz diyebiliriz."

Gök, ziyaretçi sayısının her geçen arttığını, yıllık 85 bin ziyaretçiyi 100 binlere ulaştırmayı hedeflediklerini vurguladı.

"Çok kıymetli eserlerimizi sergiliyoruz"

Müze Müdür Vekili İdris Akgül ise 46 bin 715 eserden 1694'ünü ziyaretçilerin beğenisine sunduklarını kaydetti.

Çok zengin bir koleksiyona sahip olduklarının aktaran Akgül, şunları kaydetti:

"Salonlarımızda çok kıymetli eserlerimizi sergiliyoruz. Kronolojik olarak Paleolitik dönemden başlayıp günümüze kadar eserlerimiz bulunuyor. Özellikle boncuklu tarlada bulunan takı ve süs eşyaları olarak kullanılan boncuklar, inanç salonumuzda Hristiyan ve pagan kültürü eserleri, oyuncak araba, tapu senedi, sikkeler gibi eserler ziyaretçilerimiz tarafından ilgi görüyor. Müzemizin kendisi de bir açık hava müzsi gibi. Yapı olarak çok güzel. Ayrıca çok önemli bir konumda yer alıyor. Misafirlerimizi açık hava müzesi konumundaki şehrimizin en güzel yerinde yer alan müzemize tarihe bir yolculuk yapmaları için bekliyoruz."

"Burada inanılmaz eserler var"

Müzeyi gezen Saide Sönmezsoy Akan da ziyaret ettiği kentlerde en çok müzeleri merak ettiğini söyledi.

Mardin Müzesi'ni çok beğendiğini ve bu müzeyi herkesin görmesi gerektiğini aktaran Akan, "Burada inanılmaz eserler var. Örneğin Boncuklu Tarla'daki eserler 14 bin yıllıkmış. Çok etkiledi beni. Mardin tarihi, eski eserlerin sergilendiği müzeleri sevenler için çok uygun bir yer. İçerik olarak çok zengin." ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan kenti gezmeye gelen Nihat Korap, kenti gezmeye Mardin Müzesi'nden başladıklarını aktararak, müzenin çok güzel olduğunu, büyük bir keyifle müzeyi gezdiğini anlattı.

Gülfem Beyaz ise 2 günlük Mardin gezisinde belirledikleri rotaları gezme başladıklarını aktararak, "Mardin beklediğimizden çok daha güzel bir yermiş. Güneydoğu gezisiyle bir daha gelmeyi düşünüyoruz. Her gittiğimiz yerden memnun kaldık. Mardin Müzesi de tarihi eserlerin korunduğu ve sergilendiği güzel bir yer. Kentin merkezinde bulunuyor. O yüzden gelenlerin mutlaka görmesini tavsiye ederiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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