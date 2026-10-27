Mardin Nusaybin'de 4'ü çocuk 6 kişinin öldüğü kazada taziye ziyaretleri sürüyor

Mardin Nusaybin'de 4'ü çocuk 6 kişinin öldüğü kazada taziye ziyaretleri sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 24 Ekim'de sulama kanalına devrilen otomobilde hayatını kaybeden 4'ü çocuk 6 kişi için Topaçlı mezrasında taziye ziyaretleri sürüyor. Yan yana toprağa verilen 6 kişinin mezarlarını ziyaret eden yakınları dua okuyup gözyaşı döküyor.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilde hayatını kaybeden 4'ü çocuk, 6 kişinin acısı yaşanıyor.
Mardin-Şırnak kara yolunda 24 Ekim'de 47 ADZ 606 plakalı otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Fikriye Öztürk (30) ile çocukları Mert (5) ve Mehmet Şirin Öztürk (11), Gülcan Öztürk (28) ile Lavin (9) ve Zana Öztürk (5) için aileye kırsal Tepealtı Mahallesi'ne bağlı Topaçlı mezrasında taziye ziyaretleri sürüyor.
Topaçlı mezrasında yan yana toprağa verilen 6 kişinin mezarlarını ziyaret eden aile fertleri ve yakınları, dua okuyor, gözyaşı döküyor.
Kazada yakınlarını kaybeden aile fertlerinden Tacettin Öztürk, yaşadıkları acının tarifsiz olduğunu söyledi.
Kazayı öğrenir öğrenmez olay yerine koştuklarını belirten Öztürk, kazanın gerçekleştiği bölgeye ulaştıklarında otomobilin suda olduğunu gördüklerini anlattı.
Öztürk, "Elimizden hiçbir şey gelmedi. Hayatını kaybeden Fikriye ve Gülcan Öztürk amcamın kızları, çocukları da yeğenim oluyor. Çok büyük bir acı yaşıyoruz. Acımızı tüm Türkiye ile paylaşıyoruz. Kazanın ardından bizleri arayarak, ziyarete gelerek acımızı paylaşanlara teşekkür ediyoruz." dedi.
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