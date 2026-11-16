Mardin Nusaybin'de bir çocuğun ölümüne ilişkin soruşturmada 3 şüpheli gözaltına alındı

Mardin Nusaybin'de bir çocuğun ölümüne ilişkin soruşturmada 3 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili soruşturmada 3 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerince yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan Barış Şener'in (17) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Salih KESKİN-Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin),
Kaynak: DHA
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