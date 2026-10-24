Mardin Nusaybin\'de kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü, 6 kişi öldü

YAKINLARININ TAZİYESİNDEN DÖNÜYORLARMIŞ

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına düşen otomobilde yaşamını yitiren Zana (5), Mert (5), Mehmet Şirin (11), Lavin (9) Fikriye (30) ve Gülcan Öztürk'ün (28), ilçe merkezinde bir yakınlarının taziyesinden döndükleri sırada kazanın meydana geldiği belirtildi. Hayatını kaybedenlerin cenazesi, Nusaybin Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazelerin çıkarılışı sırasında hastane önünde bekleyen yakınları ağıtlar yaktı.

Ölenlerin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilecek.

Haber-Kamera: Salih KESKİN-Ahmet AKKUŞ/MARDİN,