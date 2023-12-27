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Mardin Nusaybin'de Bazı Alanlar Özel Güvenlik Bölgesi İlan Edildi - Son Dakika
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Mardin Nusaybin'de Bazı Alanlar Özel Güvenlik Bölgesi İlan Edildi

Mardin Valiliği, Nusaybin ilçesi kırsalında bulunan Yakınca, Bahminin, Sapanlı, Tekağaç, Güneli, Kaleli, Arpalı, Yol ve Şekrin mahallelerindeki bazı alanların 27 Aralık 2023-10 Ocak 2024 tarihleri arasında geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini duyurdu. Valilik açıklamasında, vatandaşların bu bölgelere izinsiz girmemeleri gerektiği vurgulandı.

Mardin Nusaybin\'de Bazı Alanlar Özel Güvenlik Bölgesi İlan Edildi
27.12.2023 - 11:23,  Güncelleme: 11:25
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Mardin Valiliği, Nusaybin ilçesi kırsalında bazı alanların 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Yakınca, Bahminin, Sapanlı, Tekağaç, Güneli, Kaleli, Arpalı, Yol ve Şekrin mahalleleri kırsalında bulunan bölgelerin 27 Aralık 2023-10 Ocak 2024 tarihleri arasında geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince vatandaşlarımızın bu tarihlerde söz konusu bölgeye kendi can ve mal güvenlikleri açısından izinsiz girmemeleri önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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