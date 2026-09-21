Mardin Nusaybin'de park halindeki motosikleti çalan şüpheli kameraya yakalandı

Mardin Nusaybin'de park halindeki motosikleti çalan şüpheli kameraya yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin Nusaybin'de bina önünde park halindeki 33 DRP 45 plakalı motosiklet bir kişi tarafından çalındı. M.P'nin şikayetiyle polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı; hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde park halindeki motosikletin çalınması güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Abdulkadir Paşa Mahallesi'ndeki bir binada ikamet eden ve sabah işe gitmek için evden çıkan M.P, bina girişinde park ettiği 33 DRP 45 plakalı motosikletinin yerinde olmadığını fark etti.
Bunun üzerine binadaki güvenlik kameralarını inceleyen M.P, kayıtlarda motosikletinin bir kişi tarafından çalındığını gördü.
M.P'nin polise şikayette bulunması üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Öte yandan hırsızlık anı binaya ait güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Kayıtlarda bina bahçesine gelen şüphelinin bir süre etrafı kontrol ettikten sonra motosikleti alıp yaya olarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor.
Kaynak: AA
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