Mardin Ovası'nda Yangın Korkusu ile Gece Hasat - Son Dakika
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Mardin Ovası'nda Yangın Korkusu ile Gece Hasat

11.06.2025 11:10
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Mardin Ovası'nda üreticiler, olası yangınlara karşı buğday hasadını gece gündüz sürdürüyor.

HALİL İBRAHİM SİNCAR/BEŞİR ŞAVUR - Türkiye'nin buğday üretiminde önemli yere sahip Mardin Ovası'nda üreticiler, olası yangınlara karşı ürünü bir an önce toplamak için hasadı gece de sürdürüyor.

Mardin'de yaklaşık 3 milyon dekar tarım alanının 2 milyon dekarında ekimi yapılan buğdayda biçerdöverlerin tarlalara girmesiyle hasat mesaisi başladı.

Toplandıktan sonra kamyonlara yüklenen ürün, Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezine götürülüyor.

Hasattan geriye kalan ve üreticiye ek gelir getiren saman da kamyonlarla Türkiye'nin birçok yerine gönderiliyor.

Olası yangınlara karşı ürünlerini bir an önce toplamak isteyen üreticiler, Mardin Ovası'ndaki tarlalarda çevre illerden de getirilen biçerdöverlerle 24 saat hasat yapıyor.

Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi ve Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter, AA muhabirine, yörede hububat ve bakliyat tarımına elverişli yaklaşık 3 milyon dekar alan bulunduğunu söyledi.

Bu alanın çok küçük bir kısmında kuru tarım, geri kalanında ise verimli ve kaliteli ürünlerin yetiştiği sulu tarımın yapıldığını belirten Öter, şöyle konuştu:

"Sulu alanda çiftçilerimizin kendi imkanlarıyla açtığı artezyen kuyulardan sulama yapılıyor. Kuru alanlar bu sene hemen hemen yüzde 90'ı hasat yapılmadı çünkü yağmur yağmadı. Sonbahar, kış, ilkbahar yağmurları görmedik. Sulu alanlarda hasat yeni başlıyor. Buğdayda hasat başladı. Yoğun bir şekilde hububat merkezimize ürün geldi. Sulu alan olarak verim ve kalite çok güzel. Bu sene son yılların çok üstünde kalite var. Dünyanın en kaliteli buğdayı burada üretiliyor. Coğrafi işaret almış bulgurlar bu buğdaydan yapılıyor."

"Çiftçilerimiz gece gündüz tarlada"

Hasadın haziran ayında yoğun şekilde devam edeceğini dile getiren Öter, en büyük korkularının yangın olduğunu söyledi.

Bu noktada herkesin üzerine görevler düştüğünü vurgulayan Öter, şunları ifade etti:

"Çiftçilerimiz gece gündüz tarlada. Başta çiftçilerimize, belediyelerimize de çağrıda bulunuyoruz; lütfen farklı noktalarda yangınlar çıktığı zaman müdahale etmek için itfaiye araçları belli noktalarda dursun. Çiftçilerimiz de yangına sebep olan izmarit, cam şişe, elektrik gibi konularda tedbirli olsun. Sadece çiftçilerimiz değil insanlarımız da şu an bu tarlanın önünden geçtiği zaman izmaritini atmasın. Su içtiği cam şişeyi bir yere atmasın. Bu buğday sadece çiftçinin değil milli servettir. Hepimizin sofrasına geliyor. Tarım, sanayimizin can damarıdır. Lütfen bu milli servetimize sahip çıkalım. Artık yangınların olmaması için herkes üzerine düşen görevi yerine getirsin. Çiftçimiz inşallah huzur içinde, gönül rahatlığıyla hasadını tamamlayacaktır."

Kızıltepe ilçesindeki kırsal Hacıhasan Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mehmet Faruk Badıllı da sabah erken saatlerde başladıkları hasadı gece 23.00'e kadar sürdürdüklerini söyledi.

Badıllı, "Yangın çıkmasından çekiniyoruz. Herkesten duyarlılık bekliyoruz. Cam, izmarit gibi yangına sebep olan maddeler atılmasın. İtfaiye ekiplerinin belirli noktalarda durmasını, zamanında müdahale etmesini bekliyoruz. Tam biçeceğimiz zaman bu yangınlar olur diye endişeliyiz." dedi.

"Hiç durmadan çalışıyoruz"

Biçerdöver operatörü Mazlum Er ise hasat için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Er, "Ekinler kurudu, yangınlar başladı. O yüzden bazen 2, bazen 4 vardiyalı şekilde devam ediyoruz. Sıcaklıklar da erken gelmeye başladı. Bir de fırtına, şiddetli rüzgarlar var. Yangınlar aniden gelebiliyor, ansızın bir yangın çıkabiliyor. O yüzden hiç durmadan çalışıyoruz." diye konuştu.

Üretici Şeyh Davut Damar da çiftçilerin en büyük korkusunun yangın olduğunu dile getirerek, bir an önce ürünleri toplamak istediklerini söyledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Ekonomi, mardin, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin Ovası'nda Yangın Korkusu ile Gece Hasat - Son Dakika

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