Mardin Ramazan Sokağı Açılıyor

19.02.2026 15:53
Mardin'de Ramazan sokak etkinlikleri başlıyor, 21 Şubat'ta kapılarını açıyor.

Mardin'de oluşturulan "Mardin Ramazan Sokağı" kapılarını açıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "Mardin Ramazan Sokağı", ramazan ayının manevi atmosferini kültürel ve sosyal etkinliklerle buluşturmak üzere Artuklu Fuar Alanı'nda vatandaşların hizmetine sunulacak.

21 Şubat ile 8 Mart tarihleri arasında her akşam 19.00 ile 22.00 saatleri arasında açık olacak sokakta, çocuk ve aileler için etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Etkinlik programı kapsamında Masal Ağacı Tiyatrosu, Survivor Çocuk Parkuru, geleneksel Hacivat-Karagöz gösterileri, çocuk müzikalleri ve daha birçok eğlenceli aktivite düzenlenecek.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu yansıtan etkinliklerle vatandaşların keyifli vakit geçirmesi amaçlanırken, çocukların hem eğlenmesi hem de kültürel değerlerle buluşması hedefleniyor.

Kurulacak etkinlik alanı, her yaştan ziyaretçiye hitap eden programlarıyla ramazan akşamlarına ayrı bir renk katacak.

Kaynak: AA

