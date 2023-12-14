Mardin Savur\'da altyapı yenileme çalışmaları tamamlandı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğünce, Savur ilçesinde yürütülen altyapı yenileme çalışmaları tamamlandı.

MARSU'dan yapılan açıklamaya göre, kentin dört bir yanında altyapı ihtiyacını karşılamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Savur'da da içme suyu ve kanalizasyon hatları yenilendi.

Köprübaşı Caddesi ile Mezbahane Caddesi arasındaki ekonomik ömrünü tamamlamış 2 kilometrelik içme suyu ve kanalizasyon hattı yenilendi, ilçe daha temiz, kaliteli ve kesintisiz altyapıya kavuşturuldu.

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından üst yapı çalışmaları hızla başladı.