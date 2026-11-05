Mardin Savur\'da sonbahar renklerine bürünen kavak ağaçları dronla görüntülendi

Mardin Savur'da sonbahar renklerine bürünen kavak ağaçları dronla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'in Savur ilçesinde sonbaharla birlikte kavak ağaçlarının yaprakları sarı, kırmızı ve kahverenginin tonlarına büründü. İlçedeki renk cümbüşü, tarihi dokuyla birlikte dron kamerasıyla görüntülendi.
MARDİN'in Savur ilçesinde sonbaharla birlikte sarı, kırmızı ve kahverenginin tonlarına bürünen kavak ağaçları, dronla görüntülendi.
Mardin'in tarihi ilçesi Savur'da sonbaharın gelişiyle kavak ağaçlarının yaprakları renk değiştirdi. Doğada oluşan renk cümbüşü, dron kamerasıyla kaydedildi. Sonbahar renkleriyle dikkat çeken ilçede, tarihi doku ve doğa manzaraları da görüntülere yansıdı.
Kaynak: DHA
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