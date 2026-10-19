Mardin Savur\'da traktör kazasında sürücü öldü, eşi ve çocuğu yaralandı

MARDİN'in Savur ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Emine Kaya (50) hayatını kaybetti, eşi ve çocuğu yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Savur ilçesi kırsal İçören Mahallesi'nde meydana geldi. Emine Kaya yönetimindeki traktör, yokuştan inerken kayarak bir evin avlusuna devrildi. Sürücü Emine Kaya ile traktörde bulunan eşi S.K. ile oğulları Y.K. (11) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Savur Prof. Dr. Aziz Sancar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emine Kaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, eşi ve çocuğunun ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Kaya'nın cenazesi, İçören Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.