Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince Kızıltepe'de iftar programı düzenledi

20.02.2026 22:53
20.02.2026 22:53
Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince Kızıltepe ilçesinde iftar verildi.

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince Kızıltepe ilçesinde iftar verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen "İlçe İftar Programları" kapsamında ilçedeki bir düğün salonunda iftar programı gerçekleştirildi.

Açıklamada programdaki konuşmasına yer verilen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, ramazan ayının manevi ikliminde aynı sofranın etrafında toplanarak birliği ve beraberliği pekiştirmenin mutluluğunu paylaştıklarını belirtti.

Akkoyun, şunları kaydetti:

"Aynı sofrada buluşmak birlik ve beraberliği daha da güçlendiriyor. Bu anlamlı buluşmalar toplumsal dayanışmayı pekiştiriyor. Birlik ve beraberliğin daim olması temennisiyle ramazan ayının tüm vatandaşlara hayırlar getirmesini diliyorum."

Programa, Vali Yardımcısı Mehmet Naim Akgül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcısı Soner Hiçdurmaz, 4'üncü Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Emrah Köroğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Ahmet Seydaoğulları, şehit aileleri, gaziler, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

