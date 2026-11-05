Mardin Valisi Akkoyun İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarını ziyaret etti

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu'nca Mardin'de açılan İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkez Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen fuarı ziyaret eden Vali Akkoyun'a, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Hanay, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Serkan Şahbaz ve beraberindekiler eşlik etti.

Fuar alanındaki stantları gezen Akkoyun ve Hanay, hükümlü ve tutukluların mesleki eğitim faaliyetleri kapsamında hazırladığı ürünleri inceledi.

Vali Akkoyun, stantlarda sergilenen ürünleri inceleyerek emeği geçenlere çalışmalarında başarılar diledi.

Fuar, 7 Kasım'a kadar 11.00-18.30 saatlerinde ziyaret edilebilecek.