Mardin Valisi Akkoyun'un Ramazan Bayramı mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mardin Valisi Akkoyun'un Ramazan Bayramı mesajı

Mardin Valisi Akkoyun\'un Ramazan Bayramı mesajı
19.03.2026 15:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Akkoyun, mesajında, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan mübarek ramazan ayını geride bırakarak bayram sevincini ve coşkusunu gönüllerinde hissettiklerini belirtti.

Ramazan Bayramı'nın, mutlulukların paylaşıldığı, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlendiği müstesna ve mübarek bir gün olduğunun altını çizen Akkoyun, "Sevinçleri paylaşmak, gönüllerdeki kırgınlıkları kaldırmak, komşularımızı, büyüklerimizi ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimizi ziyaret etmek, mahzun gönülleri sevindirmek, öksüz ve yetimlerin tebessümüne vesile olmak, bayram günlerinde her zamankinden daha fazla anlam kazanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Akkoyun, şunları kaydetti:

"Ülkemizin bağımsızlığı ve milletimizin huzuru için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Hayattaki kahraman gazilerimize sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum. Bayram sevincimizin hüzne dönüşmemesi için, yolculuk yapacak tüm vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymalarını önemle hatırlatmak istiyorum. Sevdiklerimize sağlıkla kavuşmak, bayramın huzurunu doyasıya yaşamak için lütfen dikkati ve tedbiri elden bırakmayalım. Bu duygu ve düşüncelerle, Mardinli hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramın hepimize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin Valisi Akkoyun'un Ramazan Bayramı mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 15:59:04. #7.13#
SON DAKİKA: Mardin Valisi Akkoyun'un Ramazan Bayramı mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.