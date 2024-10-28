Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

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Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, Cumhuriyetin 101'inci yıl dönümünü kutlamanın onurunu ve gururu yaşadıklarını belirten Vali Akkoyun, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin bağımsızlığına kavuşabilmesi için bütün zorluk ve imkansızlıklara rağmen yaşlısıyla, genciyle, kadınıyla, erkeğiyle, büyük bir inanç ve kararlılıkla ve eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu Kurtuluş Savaşı zaferle sonuçlanmıştır. Eğitimden kültüre, sağlıktan ulaşıma, enerjiden savunmaya kadar her alanda atılan adımlarla ülkeyi kalkındırmaya, geliştirmeye ve yükseltmeye devam edeceğiz. Bulunduğu coğrafyada söz sahibi olan, adaletin, huzurun ve umudun adı büyük ve güçlü Türkiye için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle, Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve ahirete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize sağlıklı ve huzurlu uzun ömürler diliyorum. Aziz milletimizin ve tüm hemşehrilerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum."