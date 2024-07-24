Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı

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Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Akkoyun, mesajında, kamu yararını gözeterek büyük bir özveriyle çalışan gazetecilerin bayramını kutladı.

Akkoyun, "Kadim şehrimiz Mardin'imizin tanıtımı ve gelişimine katkı yapan gazeteciler başta olmak üzere doğru ve tarafsız habercilik için emek veren tüm gazetecilerin '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.