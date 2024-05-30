Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Meteoroloji ve Doğa Koruma Müdürlüğünü ziyaret etti - Son Dakika
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Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Meteoroloji ve Doğa Koruma Müdürlüğünü ziyaret etti

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Meteoroloji ve Doğa Koruma Müdürlüğünü ziyaret etti

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Meteoroloji Müdürü Mehmet Zeki Teken ve Doğa Koruma Müdürü Mehmet Beşir Unat'ı ziyaret etti. Vali Akkoyun'a kurum çalışmaları hakkında bilgi verildi. Ziyaretlerde Vali yardımcıları Muhammed Taha Canpolat ve Fatih Eroğlu da bulundu.

30.05.2024 17:13
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Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Meteoroloji ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

Mardin Meteoroloji Müdürü Mehmet Zeki Teken ve görevli personel ile görüşen Vali Akkoyun'a kurum çalışmaları ile ilgili bilgi verildi.

Akkoyun, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mehmet Beşir Unat'ı ziyaret etti.

Akkoyun'a ziyaretlerinde Vali yardımcıları Muhammed Taha Canpolat ve Fatih Eroğlu da eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Meteoroloji ve Doğa Koruma Müdürlüğünü ziyaret etti - Son Dakika

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