Vali Akkoyun Nusaybin'de Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Vali Akkoyun Nusaybin'de Ziyaretlerde Bulundu

Vali Akkoyun Nusaybin\'de Ziyaretlerde Bulundu

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Nusaybin ilçesinde Kaymakam Evren Çakır'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu ve yerel kurumları ziyaret etti. Ayrıca, çeşitli yöneticilerle bir araya gelerek esnafı ve vatandaşları da ziyaret etti. Vali Akkoyun, kırsal alanda Kıbrıs gazisini ziyaret ederken, güvenlik güçlerine de başarılar diledi.

30.09.2024 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Nusaybin ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Vali Akkoyun, Nusaybin Kaymakamı olarak atanan Evren Çakır'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu, görevinde başarılar diledi.

Nusaybin Kaymakamlığı bünyesinde hizmet veren kurumları da ziyaret eden Akkoyun, görevi başındaki personel ve vatandaşlarla görüştü.

Akkoyun, daha sonra Nusaybin Cumhuriyet Başsavcısı Murat Bulut, Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahsum Özmen, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Doğru, Esnaf Sanatkarlar Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Nurullah Tunçalan ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Özel'i ziyaret etti, odaların yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Vali Akkoyun ardından tarihi Nusaybin Çarşısında esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

Kırsal Balaban Mahallesi'ne geçen Akkoyun, Kıbrıs gazisi Mahmut Çelik'i ziyaret etti.

Sınırtepe Mahallesi'nde bulunan Şehit Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış Hudut Karakolu'nu da ziyaret eden Akkoyun, milletin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan güvenlik güçlerine görevlerinde başarı diledi.

Akkoyun, ziyaretlerinde muhtarlardan da bilgi aldı.

Vali Akkoyun'a ziyaretlerinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, Vali Yardımcısı Mehmet Naim Akgül ve İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday da eşlik etti.

Kaynak: AA

Tuncay Akkoyun, Yerel Haberler, Politika, Nusaybin, Güvenlik, Kıbrıs, Güncel, Evren, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Akkoyun Nusaybin'de Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:49 Resmen Çin işkencesiyle ölüm Döve döve bayılttıkları arkadaşlarını akılalmaz yöntemle ayıltmaya çalıştılar Resmen Çin işkencesiyle ölüm! Döve döve bayılttıkları arkadaşlarını akılalmaz yöntemle ayıltmaya çalıştılar
17:30 Sinan Ateş’in tetikçisi Eray Özyağcı, mahkemeyi de umursamıyor Gazetecilere eliyle “tetik“ işareti yaptı Sinan Ateş'in tetikçisi Eray Özyağcı, mahkemeyi de umursamıyor! Gazetecilere eliyle "tetik" işareti yaptı
17:13 Netanyahu’dan İran’a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın
15:46 AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci partisinden istifa etti AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci partisinden istifa etti
15:34 Öğretmenden öğrenciye demir çubuklu dayak iddiası “Kırbaç gibi vurmuş“ Öğretmenden öğrenciye demir çubuklu dayak iddiası! "Kırbaç gibi vurmuş"
10:17 Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı
10:13 Hindistan’da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü Hindistan'da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü
09:56 Dzeko’nun pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti
09:48 İran’da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi İran'da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi
09:34 İsrail, Lübnan sınırına yüzlerce tank konuşlandırdı İsrail, Lübnan sınırına yüzlerce tank konuşlandırdı
09:14 Ekonomide tahminler tutmuyor mu Ekonomide tahminler tutmuyor mu?
08:46 Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri olumsuz hava nedeniyle iptal edildi Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri olumsuz hava nedeniyle iptal edildi
08:45 İsrail, Hamas’ın Lübnan lideri Fetih Şerif Ebu El Emin’i öldürdü İsrail, Hamas'ın Lübnan lideri Fetih Şerif Ebu El Emin'i öldürdü
07:59 Mansur Yavaş sabotaj görüntülerini paylaşıp, vatandaşları uyardı Mansur Yavaş sabotaj görüntülerini paylaşıp, vatandaşları uyardı
07:16 Pezeşkiyan’ın Haniye çıkışı İran’ı karıştırdı: ABD ve Avrupalı liderler bize yalan söyledi Pezeşkiyan'ın Haniye çıkışı İran'ı karıştırdı: ABD ve Avrupalı liderler bize yalan söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 19:19:45. #1.12#
SON DAKİKA: Vali Akkoyun Nusaybin'de Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement