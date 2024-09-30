Vali Akkoyun Nusaybin\'de Ziyaretlerde Bulundu

Güncel

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Nusaybin ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Vali Akkoyun, Nusaybin Kaymakamı olarak atanan Evren Çakır'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu, görevinde başarılar diledi.

Nusaybin Kaymakamlığı bünyesinde hizmet veren kurumları da ziyaret eden Akkoyun, görevi başındaki personel ve vatandaşlarla görüştü.

Akkoyun, daha sonra Nusaybin Cumhuriyet Başsavcısı Murat Bulut, Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahsum Özmen, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Doğru, Esnaf Sanatkarlar Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Nurullah Tunçalan ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Özel'i ziyaret etti, odaların yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Vali Akkoyun ardından tarihi Nusaybin Çarşısında esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

Kırsal Balaban Mahallesi'ne geçen Akkoyun, Kıbrıs gazisi Mahmut Çelik'i ziyaret etti.

Sınırtepe Mahallesi'nde bulunan Şehit Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış Hudut Karakolu'nu da ziyaret eden Akkoyun, milletin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan güvenlik güçlerine görevlerinde başarı diledi.

Akkoyun, ziyaretlerinde muhtarlardan da bilgi aldı.

Vali Akkoyun'a ziyaretlerinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, Vali Yardımcısı Mehmet Naim Akgül ve İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday da eşlik etti.