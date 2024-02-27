Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Midyat'ta ziyaretler gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Midyat'ta ziyaretler gerçekleştirdi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Midyat\'ta ziyaretler gerçekleştirdi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Midyat ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Akkoyun, güvenlik birim amirleriyle toplantı düzenledi ve esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü. Akkoyun, Mardin'in ve Midyat'ın son 20 yılda yaşanan gelişim ve değişimden hak ettiği değeri aldığını belirtti.

27.02.2024 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Midyat ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Beraberinde İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu ile Midyat'a geçen Vali Akkoyun, burada Kaymakam Ömer Faruk Özdemir ve diğer protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Akkoyun daha sonra güvenlik birim amirlerinin katılımıyla Midyat Hükümet Konağında düzenlenen toplantıya katıldı.

14. Komando Tugay Komutanlığına geçen Akkoyun, Tugay Komutanı Tuğgeneral Gürcan Sezengöz ile görüştü.

Akkoyun, Kuyumcular Çarşısı, Atatürk Bulvarı, Seyfettin Güneştan Caddesi ve Hükümet Caddesinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'de son 20 yılda yaşanan gelişim ve değişimi anlatan Akkoyun, Mardin'in ve Midyat'ın bu gelişimden hak ettiği değeri aldığını söyledi.

Vali Akkoyun'a ilçedeki ziyaretlerinde Midyat Kaymakamı Özdemir, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu ve Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin eşlik etti.

Kaynak: AA

Tuncay Akkoyun, Türkiye, Komando, Mardin, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Midyat'ta ziyaretler gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 12:25:47. #1.12#
SON DAKİKA: Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Midyat'ta ziyaretler gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement