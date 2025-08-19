Mardin ve Batman'da Sıcak Hava Sohbeti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mardin ve Batman'da Sıcak Hava Sohbeti

Mardin ve Batman\'da Sıcak Hava Sohbeti
19.08.2025 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sıcak havadan kaçarak Mardin ve Batman'da vatandaşlar, damlarda yıldızları seyrederek uyuyor.

Mardin ve Batman'da sıcak hava nedeniyle vatandaşlar gece evlerinin damlarında kurdukları tahtlarda yıldızları seyrederek uyuyor.

Tarihi ve kültürüyle adeta açık hava müzesi konumundaki Mardin'de, kavurucu sıcaktan bunalanlar evlerinin damına kurdukları tahtlarda serinliyor.

Sıcaklığın zaman zaman 40 dereceyi geçtiği kentte yaşayanlar, yaz aylarında evlerinin damında bulunan yaklaşık 1 metre yükseklikte, bölgede "taht" olarak adlandırılan sedirlerde vakit geçiriyor.

Vatandaşlar, gece ise tahtlara serdikleri yataklarda yıldızların altında gökyüzünü seyrederek uykuya dalıyor.

Merkez Artuklu ilçesinde yaşayan vatandaşlardan Selahaddin Atmaca, AA muhabirine, güneş battıktan sonra akşam vakitlerinde dama çıktıklarını söyledi.

Serin olduğu için çocuk ve torunlarıyla tahtlarda vakit geçirdiklerini anlatan Atmaca, şöyle konuştu:

"Çok sağlıklı, klimadan daha güzel. Evlerin içi sıcak, dama çıkıyoruz. Akşam oldu mu vaktimizi damda geçiriyoruz. Tahtlarda uyuyoruz. Hava güzel oluyor. Memleketimizin havası güzel. Bir yandan Mardin'i bir yandan da yıldızları seyrediyoruz. Çocuklarımızla sohbet ediyoruz, oyunlar oynuyoruz."

Ali Atmaca da gün batımından sonra çıktıkları damda yemek yediklerini, çay içtiklerini ve gelen misafirleri ağırladıklarını belirtti.

Yaz aylarında akşam vakitlerinin büyük çoğunluğunu damda geçirdiklerini anlatan Atmaca, "Mardin'de zaman zaman sıcak hava 45-50 dereceyi buluyor. Güneşin sıcaklığını hissediyoruz. Akşam ise çok serin oluyor. Damda uyumak keyifli. Yıldızları seyrediyoruz. Klima yerine doğal havanın keyfi bambaşka. Sabah çok dinç uyanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Emir Ali Sincar ise fırsat buldukça damda uyumak için dedesinin evine geldiklerini, damda çok güzel vakit geçirdiklerini kaydetti.

Damda akşam havanın çok serin olduğunu anlatan Sincar, "Ayı, yıldızları seyrediyoruz, binbir gece masalları gibi." dedi.

Batman

Batman'da da özellikle kırsalda yaşayan vatandaşlar sıcak hava nedeniyle evlerinin damlarına kurdukları demirden yapılmış yüksek yataklarda uyumayı tercih ediyor.

Hasankeyf ilçesine bağlı Üçyol köyü muhtarı Ahmet Orhan, damda uyuma kültürünün geçmişe dayandığını söyledi.

Babalarından ve dedelerinden gördükleri bu kültürü köy olarak sürdürdüklerini anlatan Orhan, "Bölgenin sıcak olması nedeniyle vatandaşlarımız çareyi bu şekilde bulmuş. Eskiden vantilatör, klima yoktu." diye konuştu.

Damda uyumanın keyifli olduğunu, serin havada uyudukları için huzurlu uyandıklarını belirten Orhan, günün yorgunluğunu damda uyuyarak attıklarını dile getirdi.

Orhan, "Yatakta uzanıp gökyüzüne baktığınızda bütün yorgunluğunuz gider. Bu nedenle birçok kişi damda uyumayı tercih ediyor. Köyümüzde de klimadan dolayı biraz azalmış ama şu an köyün yüzde 60'a yakını damda uyuyor." dedi.

Köy sakinlerinden Gurbet Orhan, yaz döneminde evler sıcak olduğu için damda uyuduklarını belirtti.

"Damda yatmanın keyfi bambaşka. Doğal havada uyumak, yıldızları seyretmek, kuş sesleriyle uyanmak bambaşka bir şey." diyen Orhan, özellikle çocukların çok büyük keyifle damda uyuduğunu anlattı.

Damda uyuyan çocuklardan Aslıhan Orhan da evdeki tüm çocuklarla dama kurulan tahtta uyuduklarını ve damda uyumanın çok güzel olduğunu anlattı.

Çocuklardan Rezan Orhan ise tahta uzandığında gökyüzüne bakıp yıldızları saydığını kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Hava Durumu, Güncel, Mardin, batman, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin ve Batman'da Sıcak Hava Sohbeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Fenerbahçe’nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu Fenerbahçe'nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu
Kayserispor’dan Galatasaray’ı çıldırtacak karar Kayserispor'dan Galatasaray'ı çıldırtacak karar
Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12’ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12'ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar
Bodrum’dan sonra Çeşme Can Yaman ve sevgilisi romantik anlar yaşadı Bodrum'dan sonra Çeşme! Can Yaman ve sevgilisi romantik anlar yaşadı
İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım
Türk Halk Müziği sanatçısı Banu Kırbağ yaşamını yitirdi Türk Halk Müziği sanatçısı Banu Kırbağ yaşamını yitirdi
Memurlar sokağa indi Çalışma Bakanlığı’nın önüne ekmek bıraktılar Memurlar sokağa indi! Çalışma Bakanlığı'nın önüne ekmek bıraktılar
Kuaförde dehşet anı: Saç kurutma makinesi kadının elinde patladı Kuaförde dehşet anı: Saç kurutma makinesi kadının elinde patladı
Takımdan ayrılacak mı Gabriel Sara hakkında son karar verildi Takımdan ayrılacak mı? Gabriel Sara hakkında son karar verildi

11:14
Savcılık, TBMM önünde beyaz Toros yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı
Savcılık, TBMM önünde beyaz Toros yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı
10:40
MEB, 81 ile genelde gönderdi Zilsiz okul uygulamasına geçiliyor
MEB, 81 ile genelde gönderdi! Zilsiz okul uygulamasına geçiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 11:34:21. #7.11#
SON DAKİKA: Mardin ve Batman'da Sıcak Hava Sohbeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.