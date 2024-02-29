Mardin ve Elazığ\'da 14 çift, 29 Şubat\'ta nikah masasına oturdu

Güncel

Mardin ve Elazığ'da 14 çift, her 4 yılda bir kez denk gelen 29 Şubat'ta nikah masasına oturmayı tercih etti.

Mardin'de 10 çift, her 4 senede bir kez denk gelen, "artık yıl" olarak anılan 29 Şubat gününde dünyaevine girdi.

Merkez Artuklu ilçesinde de nikahlarını 29 Şubat'ta gerçekleştiren Sultan Kartal ve Merve Acay, gelecek yıllarda da aynı coşkuyla evlilik yıl dönümünü kutlamayı planlıyor.

Sultan Kartal, AA muhabirine, bu ayın 29 çektiğini bildiklerini ve bugüne özel nikahlarını planladıklarını belirterek, "Mutlu olduğun her gün, evlilik yıldönümüdür. Mutluyuz, inşallah bir ömür boyu mutluluğumuz devam edecek." dedi.

Merve Acay da nikahlarını kıymanın mutluluğunu yaşadığını anlatarak, "Biz her sene yine kutlarız evlilik yıl dönümümüzü. Zaten mutlu olduğumuz her gün evlilik yıl dönümü." ifadelerini kullandı.

Artuklu Belediyesinde evlendirme memuru Yusuf Atılmış ise bugün kıydıkları nikah sayısının diğer günlere göre daha çok olduğunu bildirdi.

Günde ortalama 4-6 arasında nikah kıydıklarını aktaran Atılmış, şöyle konuştu:

"Bugün 10 çiftimiz nikah kıydı. İşin ilginç tarafı da bunu kadınların istemesi. Biz erkekler bu günleri yavaş yavaş unutmaya başladık. Ama 4 yılda bir olduğu zaman ister istemez hatırlamak zorunda kalacağız. O da güzel bir anı olur. Bizim her gün mutluluğu evimize götürmemiz gerekiyor. 4 yılda bir olması sadece sembolik. Her gün bunu ilk günkü gibi kutlarsak mutluluğumuz daha da çok çoğalır."

"Çok güzel bir anı oldu"

Elazığ Belediyesine başvuran 4 çift de takvimlerin 4 yılda bir denk geldiği 29 Şubat'ta evlendi.

Elazığ Belediyesi Nikah Salonu'nda Leyla Erten ile dünyaevine giren Onur Tanrıverdi, 29 Şubat tarihinin kendileri için güzel bir anı olduğunu söyledi.

"Biz nikah için gün alırken bu durumdan haberimiz yoktu. Bugün buraya gelince öğrendik. Bu durum mutluluğumuza mutluluk kattı. Bizim evlilik yıl dönümümüz 4 yılda bir gelecek ama biz her yıl kutlayacağız. Bizim için her günümüz evlilik yıl dönümümüz." ifadelerini kullanan Tanrıverdi, önemli olanın sevgi, mutluluk ve saygı olduğunu dile getirdi.

Leyla Erten de 29 Şubat tarihinin kendileri için tesadüf olduğunu anlatarak, "Güzel bir gün. Evlilik yıl dönümümüz 4 yılda bir olacak ama bizim için hiçbir şey değişmeyecek. Biz sürekli kutlayacağız. Çok güzel bir anı oldu." diye konuştu.