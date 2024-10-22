Mardinli 15 Temmuz şehidinin ailesi, FETÖ elebaşı Gülen\'e hakkını helal etmiyor

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HALİL İBRAHİM SİNCAR/SELAHATTİN EROL - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz 2016 gecesi Ankara'da Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Velit Bekdaş'ın ailesi, ölen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e hakkını helal etmiyor.

Mardinli şehidin annesi Leyla Bekdaş, AA muhabirine, oğlunun çok sevdiği vatanı uğruna 29 yaşında şehit düştüğünü belirterek, evladı ile gurur duyduklarını söyledi.

Devletin her daim yanlarında olduğunu belirten Bekdaş, "Devletimiz bizi hiçbir zaman unutmadı. Allah ülkemizi, devletimizi korusun." dedi.

Bekdaş, şunları söyledi:

"Allah'a şükür bizim çocuklarımız şehit oldu ama onun (FETÖ elebaşı) Türkiye'ye bu yaptıklarından dolayı yeri cehennem olacak. Ona hakkımızı helal etmiyoruz. Bütün şehit yakınları helal etmiyor. Çocukları babasız bıraktı. Rabbim bunu bırakır mı yanına? Rabbim çocuklarımızın intikamını aldı FETÖ'den."

"Allah yaptıklarının hesabını soracak"

Baba Abdülkadir Bekdaş da FETÖ'nün hain darbe girişiminde oğlunun şehit olduğunu anımsatarak, oğlunun her zaman şehitlik mertebesine ulaşmayı arzu ettiğini belirtti.

Oğlu şehit olduktan sonra onu rüyasında gördüğünü ifade eden Bekdaş, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin şunları söyledi:

"Allah onu aldı. O, insanları 'din' adı altında kandırıyordu. Allah yaptıklarının hesabını soracak. Allah onu cehennemine koyacak."

"Başkalarına ibret olsun"

Şehidin amcası Hüseyin Bekdaş ise FETÖ'nün insanlara çok zarar verdiğini belirterek, "Allah kimsenin hakkını kimseye bırakmaz. Her ne kadar bu dünyada insanları kandırdıysa da orada büyük mahkemede hesabı sorulacak. Şehitlerimizin hakkı sorulacak. Bakın sonu ne oldu, başkalarına ibret olsun. Bu da onlara ve onların peşinden gidenlere yeter." diye konuştu.

"FETÖ elebaşının ölümünü sevinçle karşıladık"

Şehidin ağabeyi Halit Bekdaş ise kardeşinin adını yaşatmak için oğluna Velit ismini verdiğini ifade etti.

Kardeşi gibi vatanı, bayrağı, toprağı ve ülkesi uğruna şehit olmaya hazır olduğunu belirten Bekdaş, şunları söyledi:

"Bir Velit gitti bin Velit peşinden gelecek inşallah. Vatanımıza her zaman sahip çıkıyoruz. Sağ olsun devletimiz de bizi hiç yalnız bırakmadı. Allah devletimizi daim etsin. FETÖ elebaşının ölümünü sevinçle karşıladık. Umarım bu haber bütün şehit ailelerine biraz ferahlık verir. Dileğimiz Türkiye'ye getirilmesi, adalet önüne çıkarılıp ömür boyu hapiste çürümesiydi, nasip olmadı. İlahi adalet tecelli buldu. İnşallah öbür tarafta cehennemde olur."