Mardinli İş İnsanları İstanbul'da Buluştu - Son Dakika
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Mardinli İş İnsanları İstanbul'da Buluştu

Mardinli İş İnsanları İstanbul\'da Buluştu

Mardinli İş İnsanları Derneği, İstanbul'da Mardinli iş insanlarıyla toplantı düzenledi.

20.05.2025 16:58
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İstanbul'da yaşayan Mardinli iş insanları Mardin'de bir araya geldi.

Mardinli İş İnsanları Derneği (MARİŞ) tarafından kentteki bir otelde düzenlenen toplantıya İstanbul'da yaşayan Mardinli iş insanları katıldı.

Dernek başkanı Sabahattin Fidan, toplantıda yaptığı konuşmada, derneğin 2015 yılında Mardinli sanayici ve iş insanları tarafından kurulduğunu belirtti.

Fidan, şöyle dedi:

"Mardin'in kültürel ve ekonomik potansiyelini ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmayı, iş insanları arasında dayanışmayı artırmayı ve Mardin'e yönelik yatırım olanaklarının geliştirmesini amaçlıyoruz. Dernek olarak kamu yöneticileriyle, yerel idarelerle, iş dünyası temsilcileriyle ve kültür-sanat alanında öne çıkan kişi ve kurumlarla bir araya geleceğiz. Bu ziyaretimiz sadece bir tanışma ya da nezaket buluşması değil, aynı zamanda geleceğe dair somut projelerin temellerini atma iradesidir. MARİŞ olarak hem Mardin'e hem ülkemize değer katacak, ekonomik kalkınmayı, sosyal gelişimi, çevre bilincini ve sürdürülebilirliği önceleyen birçok önemli projeyi hayata geçirme hedefindeyiz. Mardin'in Türkiye'nin ilk çevreci şehri olması için gayret etmek, hepimizin ortak sorumluluğudur."

Mardin'de üretilen ürünlerin tescillenmesi, katma değerli hale getirilmesi ve dünya pazarına açılması yönünde çeşitli istişareler yapacaklarını anlatan Fidan, Mardin'in kültürel ve tarihi zenginliğinin yalnızca geçmişin bir mirası değil, geleceğin de potansiyeli olduğunu vurguladı.

Fidan, "MARİŞ olarak, İstanbul ile Mardin arasında bir gönül ve üretim köprüsü kurmak adına çıktığımız bu yolda, sizlerle birlikte olmaktan ve şehrimize katkı sağlamaktan büyük onur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mardinli İş İnsanları İstanbul'da Buluştu - Son Dakika

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