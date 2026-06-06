Mardinli Öğrenciler Çevre İçin Seferber Oldu - Son Dakika
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Mardinli Öğrenciler Çevre İçin Seferber Oldu

06.06.2026 12:24
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Artuklu Üniversitesi öğrencileri, Dünya Çevre Günü'nde Başdeğirmen Şelalesi'nde 25 torba çöp topladı.

MARDİN Artuklu Üniversitesi öğrencileri, Dünya Çevre Günü dolayısıyla Emrud Travertenleri olarak bilinen Başdeğirmen Şelalesi'nde 25 torba çöp topladı.

Mardin Artuklu Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü öğrencisi ve Sıfır Atık ile Kazananlar Topluluğu Başkanı İbrahim Halil Emol öncülüğünde bir araya gelen üniversiteli gençler, kentin doğa harikası olan Başdeğirmen Şelalesi'nde çöp toplama etkinliği gerçekleştirdi. Bölgeye gelen ziyaretçilerde çevre bilinci oluşturmayı hedefleyen topluluk üyeleri, hem çevre temizliği yaptı hem de piknikçileri atıkların doğaya verdiği zararlar konusunda bilgilendirdi. Öğrenciler, şelale çevresinden yaklaşık 25 torba çöp topladı.

'KÜLTÜRÜMÜZ MİRAS, DOĞAMIZ EMANETTİR'

Sıfır Atık ile Kazananlar Topluluğu Başkanı İbrahim Halil Emol, üniversite bünyesinde başlattıkları gençlik hareketinin kısa sürede büyüdüğünü ifade ederek, "Her zaman vurguladığımız gibi; kültürümüz miras, doğamız emanettir. Bizler bu emanete sahip çıkıyoruz. Geçmişimizin mirasına ne kadar saygı duyuyorsak, geleceğimizin emaneti olan doğamıza da o derece sadığız ve gençlik olarak bu değerlerin nöbetçisiyiz. Bugün bu vizyonla ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle şehrimizin doğa harikası Emrud Şelalesi'ndeyiz. Buraya sadece bir gezi için değil, doğaya sahip çıkmak için geldik. Ziyaretçilerimize atıklarının doğada yok olma sürelerini anlatarak çevre bilinci oluşturmayı ve daha önce buraya bırakılan atıkları temizlemeyi hedefliyoruz. Mardin'den yaktığımız bu sıfır atık meşalesinin tüm ülkemize örnek olmasını temenni ediyorum. Doğamızı kirletmeyelim, bu güzel şehrimizin doğasına sahip çıkalım. Biz gençler olarak sahip çıkmaya çalışıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mardinli Öğrenciler Çevre İçin Seferber Oldu - Son Dakika

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