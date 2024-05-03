Mardinli Ressam, Atıklardan Heykel Yaptı - Son Dakika
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Mardinli Ressam, Atıklardan Heykel Yaptı

Mardinli Ressam, Atıklardan Heykel Yaptı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde yaşayan ressam ve heykeltıraş Nurettin Çakmak, doğaya dikkat çekmek amacıyla yaklaşık 1 ton atık kullanarak bir heykel yaptı. Çakmak, atıklardan yapılan 22 heykelin ardından yeni eseri olan 3 metre yüksekliğindeki geyik heykelini Midyat ilçesindeki atık müzesine bağışladı. Çakmak, bu çalışmalarla çevre kirliliğine ve geri dönüşüme dikkat çekmeyi amaçladığını belirtti.

03.05.2024 11:19
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Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde ressam ve heykeltıraş Nurettin Çakmak, doğaya dikkati çekmek için yaklaşık 1 ton atık kullanarak heykel yaptı.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü'nden mezun olan 3 çocuk babası Nurettin Çakmak, evinin altındaki "Mardin Sanat Merkezi" adını verdiği atölyesinde doğal yaşama, çevre kirliliğine ve geri dönüşüme dikkati çekmek için atıklardan heykel yapıyor.

Yaklaşık 15 yıldır atıklardan 22 heykel yaparak özel şirketler ile müze ve kurumlara hediye eden Çakmak'ın yeni eseri ise 3 metre yüksekliğinde, 2,5 metre uzunluğundaki geyik heykeli oldu.

Çakmak, 6 ay titizlikle yürüttüğü çalışma ile hazırladığı, yaklaşık 1 ton ağırlığındaki geyik heykelini, Midyat ilçesinde bulunan Haşimoğlu Atık Entegre AŞ bünyesindeki atık müzesine bağışladı.

"Doğaya çok zararlı olan maddeleri kullandım"

Çakmak, AA muhabirine, bugüne kadar çevre kirliliğine dikkati çekmek için doğaya en çok zarar veren atık metallerden 22 eser hazırladığını söyledi.

Geçen yıl metal geri dönüşüm atıklarından ve yemek kaşıklarından hazırladığı şahmeran (başı insan, gövdesi yılan biçiminde olduğuna inanılan efsanevi yaratık) heykeli ile çevre kirliliğine dikkati çektiğini anlatan Çakmak, yeni eserinin ise atıklarla hazırladığı geyik heykeli olduğunu belirtti.

Çakmak, etkileyici olması amacıyla bu büyüklükte bir geyik heykeli yaptığını anlatarak, geyiğin doğada nadir görülen, korunması gereken hayvanlardan biri olduğunu ifade etti.

Hurdaları topladıktan sonra atölyede yıkadığını, dezenfekte ettiğini belirten Çakmak, "Daha sonra geyik formuna uygun parçaları çıkartıp, onları monte ediyorum. Yaklaşık 1 tona yakın demir kullandım. İçinde mekanik parçalar, bisiklet parçaları gibi metaller var. Şu an kullanılmayan ama doğaya da çok zararlı olan maddeleri kullandım. 6 ayda böyle bir çalışma çıktı. Bu çalışmamızı bilinç oluşturmak açısından farklı yerlerde sergileyeceğiz. İnsanlarımızda bu konuda bilinç oluşturmak için elimizden geleni yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"Geyik doğa ile özleşmiş bir hayvan"

Son yıllarda dağ keçileri, ceylan ve geyik gibi hayvanların şehre inmeye başladığını anlatan Çakmak, doğa bilinci gelişen insanların bu hayvanlara zarar vermemesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Çakmak, kaçak avlanmanın önüne geçmek için devletin de önlemleri artırdığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Artık hayvanları doğada bulabiliyoruz. Bu bizi mutlu ediyor. Daha fazla çoğalmalarını, doğada korunmalarını istiyoruz. Tabii bunun daha fazla çoğalmasını daha fazla doğada korumasını istiyoruz. Geyik doğa ile özleşmiş, nadir bir hayvan. Amacım doğayı ve hayvanları korumak, toprağımıza, doğamıza, dağlarımıza, yeşil alanlarımıza sahip çıkmak. Umarım vermek istediğim mesaj insanlarımıza ulaşır."

Kaynak: AA

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