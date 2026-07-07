Mardinliler MHP'ye Katıldı - Son Dakika
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Mardinliler MHP'ye Katıldı

07.07.2026 21:52
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İzmir'de 278 Mardinli, MHP'ye üye olarak rozet taktı. Başkan Şahin birlik mesajı verdi.

İzmir'de Mardinliler Federasyonu üyesi 278 kişi, MHP'ye katılarak rozet taktı.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'in katılımıyla İzmir Mardinliler Federasyonu'nda düzenlenen rozet takma töreninde 278 kişi MHP'ye üye oldu.

İl Başkanı Şahin, burada yaptığı konuşmada, insanları memleketine, kökenine ve mezhebine göre ayıranlardan olmadıklarını söyledi.

Bu vatanda herkesin kendileri için kardeş olduğunu aktaran Şahin, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu Terörsüz Türkiye hedefi işte böyle bir kardeşlik hukukunun, devlet aklıyla yeniden tahkim edilmesidir. Terörsüz Türkiye, yalnızca silahların susması değildir. Anaların ağlamaması, evlatların toprağa düşmemesi, kardeşin kardeşe kuşkuyla bakmaması demektir. Terörsüz Türkiye, Türk, Kürt ve Arap arasına nifak sokmak isteyenlerin oyununu bozmak demektir. Terörsüz Türkiye, bin yıllık kardeşliğimizin üzerine hesap yapanlara karşı milletimizin tek yürek olması demektir." diye konuştu.

Yeni üyelere partilerine katılımlarından dolayı teşekkür eden Şahin, her üyenin sadece bir partiye üye olmadığını, aynı zamanda milletin birliğine, kardeşliğine ve geleceğine sahip çıktığını bildirdi.

İzmir Mardinliler Federasyonu Genel Başkanı Beşir Tunç da Şahin'e teşekkür etti.

Konuşmanın ardından Şahin, yeni üyelere rozetlerini taktı.

Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Politika, Güncel, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardinliler MHP'ye Katıldı - Son Dakika

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